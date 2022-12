Ue | Mattarella | ' completare legame con Balcani occidentali | grazie a contributo Pahor'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "L'Europa, per essere completa e recuperare la sua piena identità, aveva bisogno di porre fine alla contrapposizione che separava la sua parte occidentale e la sua parte orientale. Il Presidente Borutè uno dei protagonisti del processo che ha saputo unire in modo autentico il continente e, oggi, ci ricorda costantemente come l'unità europea aspetti il completamento delcon i Paesi dei. In tal modo questa area, da luogo considerato del confronto anche aspro, può, invece, consolidare il suo essere luogo di pacifica convivenza, e contribuire in modo diretto alla pace e alla crescita del continente". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio ...

