Ucraina | rimossa l’opera di Banksy nella regione di Kiev | individuati i presunti responsabili

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È statadiraffigurante una donna in vestaglia e bigodini che indossa una maschera antigas e tiene in mano un estintore dal muro di un edificio distrutto della città di Gostomel, a poca distanza dalla capitale. A riferirlo è stato il canale Telegram ucraino Country Politics che con un post ha fatto sapere di aver individuato i. «I vandali sono stati catturati», si legge nel messaggio. A metà novembre il writer inglese aveva confermato le voci che circolavano relative al suo passaggio in, pubblicando sui suoi canali social un breve filmato in cui mostrava i murales realizzati in varie località dell’. December 2, 2022 su Open Leggi ...

È statal'opera di Banksy raffigurante una donna in vestaglia e bigodini che indossa una maschera ... a poca distanza dalla capitaleKiev . A riferirlo è stato il canale Telegram ......sulla necessità di portare Mosca alla "responsabilità internazionale" per gli eventi in, ... sono morti più di 20.000 civili e 100.000 soldati "; affermazione successivamentenel video ...L’Ucraina è stata in grado di impartire a Mosca sonore sconfitte ... militare britannica è che Mosca sta usando vettori balistici As-15 Kent da cui rimuove la testata nucleare per lanciarli come ...Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha incontrato ieri sera al Pentagono il suo omologo francese Sebastien Lecornu. Lo riferisce il dipartimento Usa in una nota. I due capi della Difesa ...