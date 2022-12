Ucraina | Putin a Scholz | “Mandare armi a Kiev è politica distruttiva”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Inondare l’die addestrare le truppe ucraine è unaperseguita dall’Occidente”. A causa di questa, “così come dell’ampio sostegno finanziario all’respinge ogni idea di colloqui”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirin una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf, secondo quanto riferisce un comunicato del Cremlino, citato dalla Tass. Questo atteggiamento, continua il comunicato, “incoraggia i nazionalisti radicali ucraini a commettere ulteriori odiosi crimini contro i civili”. “Il presidente russo ha chiesto alla Germania di riconsiderare questo approccio in merito agli sviluppi ucraini”, prosegue il comunicato, spiegando che i due leader hanno ...

DRUZKIVKA - L'che difende l'integrità del suo Paese - la stragrande maggiornaza, eccetto alcune énclave ...tra gli ortodossi vicini a Mosca e i circoli che sostengono la politica di, il ...Joe Biden è pronto a parlare con Vladimir, ma solo se il presidente russo "dovesse mostrare segnali di voler porre fine alla guerra" in. È quanto ha dichiarato il Capo di Stato americano a margine dell' incontro alla Casa Bianca ...Il presidente russo Vladimir Putin ha aperto alla possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina ma l’Occidente deve accettare le richieste di Mosca. Si tratta della risposta del Crem ...Joe Biden è pronto a parlare con Vladimir Putin, ma solo se il presidente russo "dovesse mostrare segnali di voler porre fine alla guerra" in Ucraina. È quanto ha dichiarato il Capo di Stato americano ...