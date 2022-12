Ucraina | Putin a colloquio con Scholz | Kiev non tratta perché è sostenuta dall’Occidente

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il presidente russo Vladimirha avuto oggi untelefonico con il cancelliere federale tedesco, Olaf. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del Cremlino, il presidente russo ha spiegato in dettaglio gli approcci fondamentali del Paese nel condurre l’operazione militare speciale in. “Il presidente russo ha invitato la parte tedesca a riconsiderare i suoi approcci nel contesto degli eventi ucraini”, si legge nel comunicato stampa. In particolare,ha attirato l’attenzione “sulla linea distruttiva dell’Occidente, che pompacon armi e prepara i suoi militari”. Questi aiuti militari, “cosi’ come il sostegno politico e finanziario completo dell’, portaa respingere completamente l’idea di qualsiasi ...