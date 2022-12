Ucraina | Mosca | «No alle condizioni di Biden sulla pace» Ma lascia aperto uno spiraglio ai negoziati

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Continua il botta e risposta tra Stati Uniti e Federazione russa sul tema deidiin. Il leader del Cremlino Vladimir Putin avrebbea un possibile colloquio «per assicurare gli interessi della Russia». Ad affermarlo è il suo portavoce, Dmitry Peskov – citato dalla Tass – dopo l’offerta di una trattativa da parte del presidente americano Joeche ieri – giovedì 1 dicembre – aveva ribadito di essere disposto a incontrare Putin a condizione che«inizi a mostrare segnali di volere cessare la guerra, anche se finora non lo ha fatto». Nonostante l’apertura ai, per la Russia è tuttavia impossibile accettare – continua Peskov – «le» poste dagli Usa per un dialogo con il presidente della Federazione, ...

...guerra in, il Cremlino: 'Impossibile accettare la condizione posta da Biden' ma aperti a colloqui Dove sono i bunker di Putin Il giornalista dà per certo che siano s otto il centro di. ...Peskov ha aggiunto che'considera la pacifica via diplomatica come la preferibile per ...vuole Biden ha incontrato a Washinghton il presidente francese Macron e ha commentato la questione... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca ritira alcune truppe da sponda orientale del Dnipro Nuovo attacco russo nella notte su Zaporizhzhia, in Ucraina. “Un villaggio in una delle comunità del distretto di Zaporizhzhya è stato nuovamente bombardato. Lo riporta il Kyiv Independent: secondo il ...Ripeto, è giunto il momento di iniziare a lavorare per una pace giusta per l'Ucraina", ha detto ancora il titolare della ... concreti anziché bombardare la popolazione". Oggi intanto da Mosca arrivano ...