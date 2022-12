(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le immagini diucraini liberati accolti dai soldati inrilasciati dai servizi di sicurezza del Paese (SBU), in seguito all'di unditrae ...

Secondo il capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, Andrii Iermak, "50 difensori dell'sono stati rilasciati" il 1 dicembre, tra cui "difensori di Mariupol e Azovstal", le ...... dove l'esercito ucraino ha già13 città. Nel frattempo continua il razionamento ... "Risolvere la crisiè nell'interesse comune di Cina, Europa e di tutti i Paesi dell'Eurasia". Lo ha ... Ucraina, liberato gruppo prigionieri dopo l'annuncio di un nuovo scambio tra Kiev e Mosca - Mondo Le immagini di prigionieri ucraini liberati accolti dai soldati in Ucraina rilasciati dai servizi di sicurezza del Paese (SBU), in seguito ..."Abbiamo condotto un altro grande scambio di prigionieri. Abbiamo liberato 50 difensori dell'Ucraina". Lo ha annunciato via Telegram il capo dell'ufficio di ...