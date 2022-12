Ucraina | Kiev | “Uccisi 10-13mila nostri soldati da inizio guerra”

RaiNews

... Mykhailo Podolyak , stima che dall'inizio della guerra tra Russia esono stati uccisi "tra i 10mila ed i 13mila" militari di. "Abbiamo le stime ufficiali dello stato maggiore dell'...... gli ha fatto eco Biden, sottolineando come il conflitto inrenda necessario che Stati ... a partire dalla Russia, con l'impegno a garantire aiuti a"finché necessario" senza imporre la ... Kiev: i soldati ucraini morti sono 13mila. Zelensky, via le organizzazioni religiose legate a Mosca - Cremlino: Usa chiedono ritiro da Ucraina, è impossibile - Cremlino: Usa chiedono ritiro da Ucraina, è impossibile Proprio tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo potrebbe arrivare sul tavolo del governo il sesto decreto aiuti all'Ucraina: stavolta la necessità manifestata da Kiev, con l'arrivo dell'inve ...“È giunto il momento di iniziare a lavorare per una pace giusta per l’Ucraina”. In un’intervista a Repubblica, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si schiera per la prima volta in mo ...