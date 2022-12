Ucraina | Biden pronto a incontrare Putin Macron | “Parlerò col presidente russo”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Joeed Emmanuellavorano a nuove relazioni internazionali tra Usa e Francia. A partire dalla questione della guerra in. L’incontro alla Casa Bianca è avvenuto con le rispettive mogli: Jille Brigitte. I temi chehanno discusso riguardano in primo luogo un’apertura verso un possibile negoziato di pace sull’. E l’eventualità di “parlare con“. Ma anche qualche ipotetico correttivo ai sussidi statunitensi per le energie rinnovabili, e una linea di compromesso nella politica occidentale verso la Cina di Xi Jinping. Nel loro incontro alla Casa Bianca i due leader hanno proiettato un’immagine di amicizia indiscussa. Fra pacche sulle spalle e una convivialità allargata alle due ...

Joeè pronto a parlare con Vladimir Putin, ma solo se il presidente russo "dovesse mostrare segnali di voler porre fine alla guerra" in. È quanto ha dichiarato il Capo di Stato americano a ...'Per la Russia - ha specificato il portavoce Dmitry Peskov - è impossibile accettare la condizione posta dal presidente Usa Joeper trattative sull', cioè che prima le truppe di Mosca ...Conferenza già concordata con Zelensky la quale riguarda la sopravvivenza dell'Ucraina all'inverno visto i problemi elettrici, idrici e le infrastrutture danneggiate. Per concludere in bellezza ...Il presidente russo Vladimir Putin ha aperto alla possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina ma l’Occidente deve accettare le richieste di Mosca. Si tratta della risposta del Crem ...