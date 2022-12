Tv in lutto | il famoso attore e volto delle serie morto improvvisamente a 56 anni

(Di venerdì 2 dicembre 2022)nel mondo della televisione per la prematura scomparsa dell’. La notizia è stata confermata dal suo agente Sheree Cohen alla rivista statunitense “The Hollywood Reporter”. Brad William Henke è scomparso martedì 29 novembre nel sonno. Non sono state fornite le cause del decesso. L’era nato a Columbus, nel Nebraska, il 10 aprile 1966. Era il capitano della squadra di football e uno studente universitario all’Università dell’Arizona. Successivamente, ha iniziato a giocare sulla linea difensiva per la squadra dei Denver Broncos. Ha anche giocato anche al Super Bowl XXIV.Trasferito a Los Angeles, l’ex atleta ha iniziato a lavorare come. Leggi anche:choc nel cinema, l’trovatosu un marciapiede: la terribile ...

