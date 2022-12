Tutti contro tutti alla Germania | l’episodio dello spogliatoio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Laè stata clamorosamente eliminata dfase a gironi del Mondiale in Qatar, si tratta di una debacle con pochi precedenti. La squadra di Flick si è dimostrata debole dal punto di vista tecnico, in più ha dimostrato evidenti lacune anche sotto l’aspetto tattico. In 3 giornate ha conquistato quattro punti (il pareggiola Spagna e la vittoriala Costa Rica), è risultata decisiva la sconfitta all’esordioil Giappone. La tensione in casaè ormai evidente. I principali media tedeschi ipotizzano una spaccatura nello: calciatori del Bayern Monacocalciatori del Borussia Dortmund, giovaniveterani, attaccodifesa. “La fine di una squadra canaglia”, ...

