Tutela del torrente Morla | accordo tra 11 comuni per prevenire il dissesto idrogeologico

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Bergamo. Firmato il protocollo d’intesa per la sottoscrizione del contratto di Fiume, la programmazione die gestione di tutti i territori attraversati dalpersituazioni di. Un documento sottoscritto da Azzano San paolo, Bergamo, Comun Nuovo, Levate, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Spirano, Stezzano, Zanica, Regione Lombardia, Ersaf, Provincie di Bergamo, Ato, UniAcque, Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, Legambiente Lombardia e Parco Regionale dei Colli. Ad aprire i lavori, in Aula Consiliare del Comune di Bergamo, l’assessore Stefano Zenoni: “Bergamo non è caratterizzata da corsi d’acqua, ma come emerge dagli studi fatti anche dall’università di Bergamo, ha un cardo e decumano tracciato dal fiume ...