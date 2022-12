Tunisia | Khazri saluta la nazionale | «Sono orgoglioso di ciò che ho dato al mio paese»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Wahbi, giocatore della, ha annunciato l’addio alla. Ecco le sue dichiarazioni dopo i Mondiali in Qatar Wahbi, giocatore della, ha parlato a Bein Sports Francia. PAROLE – «Ho detto a tutti che questo è il momento appropriato, ho ringraziato tutti e augurato loro successo.di ciò che hoal mionegli ultimi anni e credo che il futuro per questa generazione sia luminoso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

