Tuffi | Elena Bertocchi si è operata alla schiena | “Forse dopo 4 anni di sofferenza ce l’abbiamo fatta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022)si è sottoposta a un intervento chirurgico. Nella giornata di ieri la tuffatrice è stataall’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma sotto la supervisione del Dottor Baldi, approfittando di questo periodo che non prevede eventi agonistici in calendario. L’azzurra ne ha parlato con un post sul suo profilo Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae a letto: “Finalmentequasi 4die dolore continuoce. Vorrei ringraziare la Federnuoto, Matteo Catananti e l’Esercito Italiano che mi hanno sostenuto al 100% in questo lungo percorso. In particolar modo il Dott. Baldi che è ...