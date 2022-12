Tropea battono gli OMINI e volano alla finale di X Factor | la cover di Vasco Rossi conquista il pubblico

Libero Magazine

X Factor 2022: Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi,. Fedez contro tutti X Factor 2022, Omini eliminati. Fedez furioso con i giudici: 'Non prendetemi per il c***'. Poi le lacrime X Factor .... Con un brano iconico degli Anni '80 la band di Ambra Angiolini dà sfogo a tutta la sua ... Nonostante tutto,ogni record e finiscono per la quinta volta al ballottaggio . Evidentemente c'... X Factor: eliminazione clamorosa. I top e flop della semifinale Gli Omini sacrificati per portare un concorrente di ogni giudice in finale, Fedez e Dargen pronti per la terapia di coppia, salti sui tavoli e duetti, 'Hot Factor' che finalmente diventa hot: com'è ch ...La band milanese va al dentro o fuori per l’ennesima volta e manda a casa l’assolo di sax perenne dei Disco Club Paradiso. Fuori anche ...