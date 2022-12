Trenitalia | estate oltre pre-Covid e Natale sarà simile

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) MILANO – Gli italiani tornano a viaggiare in treno e quest’“abbiamo superato i valori del pre-, intorno al 3% e 4%, ma in alcuni casi del 20% e fino al 30% nel traffico internazionale”. Così l’amministratore delegato di, Luigi Corradi, interpellato sull’andamento del traffico passeggeri di quest’anno, in occasione della presentazione della ‘Winter Experience 2022’, che prenderà il via domenica 11 dicembre, all’insegna di viaggi più integrati e offerte per contrastare il caro vita. “Adesso ci aspettiamo un, con tanta gente in treno, e vediamo il prossimo anno con valori vicini, o uguali, a quelli del 2019”. I numeri registrati dal Polo Passeggeri del gruppo Fs, di cuiè capofila, “dimostrano che il treno è tornato ad essere il mezzo di ...