Transizione ecologica | ecco la prima Comunità Energetica Rinnovabile in condominio della Bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il dibattito attuale sullaha reso evidente la necessità di pensare e sviluppare modelli energetici alternativi, come quello delleenergetiche, associazioni composte da privati cittadini, condomini, attività commerciali ed enti pubblici che adottano uno o più impianti condivisi per la produzione di energia, ponendosi l’obiettivo di creare un modello di autoconsumo basato sulla condivisione di energia ricavata da fonti rinnovabili. A far luce su questo nuovo strumento è Unai Bergamo, la sede orobica di Unai, la più antica Associazione di Amministratori di Immobili presente in Italia che ha costituito a Bergamo la propria sede e quella del Centro Studi Condominiali: venerdì 2 dicembre, alla Sala del Mosaico del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni di Bergamo, è in programma il convegno di ...