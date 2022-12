Transformers – Il Risveglio | il trailer del nuovo film nelle sale nel 2023

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Diffuso ildi– Ilcon Anthony Ramos e Dominique Fishback: nuove spettacolari battaglie che catapultano negli anni ’90 Itornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo.– Ilci porterà negli anni ’90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.– Il– bannerDiretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos e ì, ilarriveràitaliane a giugnodistribuito ...