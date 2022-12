Tra Italia e Algeria al lavoro anche la diplomazia militare

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La delegazione algerina a Rome Med 2022 è di alto livello: ci sono i ministri Ramtane Lamamra (Esteri), Mohamed Arkab (Energia e miniere) e Yacine El-Mahdi Oualid (Economia della conoscenza e startup). Il viaggio inarriva dopo che martedì il ministero della Difesa algerino ha affermato che le esercitazioni militari congiunte antiterrorismo con la Russia che, secondo alcune ricostruzioni di stampa (russa) si sarebbero tenute a novembre al confine con il Marocco, non hanno avuto luogo. Potrebbe essere un segnale importante agli Stati Uniti e ai loro alleati, alla luce dei timori occidentali per il rapporto dell’con la Russia, suo principale fornitore, vistoche alcuni Paesi (in testa) si sono rivolti ad Algeri per diversificare le proprie fonti ...

