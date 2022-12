Toninelli e Trenta | “Fu Salvini a vietare ingresso Open Arms”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Non hanno dubbi, gli ex ministri Daniloed Elisabette: “Ful’dellain acque italiane”, dicono senza esitazione. “Noi abbiamo solo firmato”, aggiungono. Ribadendo con forza che si sono “rifiutati di firmare il secondo decreto di divieto di” per la ong spagnola, dopo la decisione del Tar del Lazio di annullare il decreto. E’ stato il turno dei due ex esponenti del Governo Conte 1 al processoche vede un solo imputato, il ministro delle Infrastrutture Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atto di ufficio, per avere lasciato per settimane 147 migranti, tra cui donne e ...