Todos Caballeros

(Di venerdì 2 dicembre 2022) di Pier Giorgio Tomatis. (Sperando/Credendo di poter essere d’aiuto/di far cosa gradita al gruppo/lettore). L’amicizia, per esser riconosciuta come tale, finisce prima o poi per dover superare terribili prove. Tre amici pinerolesi, tali Aldo, Giovanni e Giacomo, a insaputa l’uno dell’altro, vengono avvicinati dai tre partiti politici che si contendono la vittoria nel Parlamento Nazionale