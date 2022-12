Tina Turner | che fine ha fatto? Che guadagni per la star

Patti Smith, Nina Simone, Joni Mitchell, Laurie Anderson, Fatoumata Diawara,, Kate Bush, Joan Baez, Skin, Debbie Harry, Patty Pravo, Gianna Nannini, Tracy Chapman, Mercedes Sosa, Mia ...Durante l'intervista con Nick, Larry ha raccontato numerosi aneddoti su artisti come, Peter Gabriel, James Taylor, Gregory Porter. 'Leonard Cohen era mio amico fin dal 1982, e negli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nel 1965 sotto lo pseudonimo di Jimmy James, suona con diversi artisti famosi come Tina Turner, Sam Cooke, gli Isley Brothers e Little Richard. In quello stesso anno da vita alla sua band presso il ...