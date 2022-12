Tezenis presenta la nuova collezione di Natale 2022 a Milano

(Di venerdì 2 dicembre 2022), il brand dall’animo giovane e pop del Gruppo Calzedonia, hato ladicon un evento che si è tenuto giovedì 1 dicembre presso lo store milanese di Corso Vittorio Emanuele 24/28. Ospite d’eccezione della serata, l’ambassador del brand Giulia De Lellis. Per l’occasione la location si è vestita della magia delgrazie all’allestimento curato da Vincenzo Dascanio, uno dei più rinomati flower ed event designer in Italia. Le vetrine, che si sono tinte di rosso e oro, hanno esposto i look più festivi della, in cui a trionfare è il pizzo tra completi intimi coordinati, corsetti e babydoll. A completare le proposte per questo, caldi pigiami pensati ...

MegaBasket

... quando al palasport di Verona risuonerà la sirena finale dell'ottavo turno che mette di fronte nel posticipo delle 20 la neopromossaai biancorossi di Matt Brase. Varese siall'...Si prospetta quindi una partita del riscatto per la Dolomiti Energia , che domenica affronterà laVerona in quello che potrebbe diventare un "miniderby" per le due formazioni. I gialloblu ... La Tezenis presenta Jamarr Sanders La Tezenis Verona si avvicina al nuovo appuntamento, sabato in anticipo alle ore 18:00, contro la terza forza del campionato, la Bertram Yachts Tortona. Per i gialloblù di coach ...Si avvicina il nuovo appuntamento del campionato della Bertram Derthona, attesa dalla sfida alla Tezenis Verona in programma all’AGSM Forum sabato 3 dicembre alle ore 18.00.