'Terrorismo anarchico'. Per il governo greco è la firma delle bombe contro la nostra prima consigliera ad Atene

... i magistrati capitolini attendono le prime informative per rubricare il fascicolo ma non è escluso che si procederà per attentato con finalità di. Oggi ad Atene è in missione il ministro ...Non è chiaro il perché sia stata presa di mira proprio l'ambasciata italiana ad Atene, ma sembra che, stando a quanto affermato Tajani, la matrice sia legata al. Il ministro ...Incendiata l'auto della prima consigliera dell'ambasciata italiana ad Atene, sorella dell'esponente del Pd Elly Schlein. C'è la matrice anarchica. Meloni esprime vicinanza. Tajani: 'Salva per miracolo ...Non è chiaro il perché sia stata presa di mira proprio l’ambasciata italiana ad Atene, ma sembra che, stando a quanto affermato Tajani, la matrice sia legata al terrorismo anarchico. Il ministro aveva ...