Terremoto Juventus | le intercettazioni | situazione brutta come Calciopoli

Leggi su agi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI - "In quindici anni ricordo solo unacosì, ma li tutto il mondo ci tirava contro, qui invece ce la siamo creata noi". Le parole sono dell'ex dirigente dellaStefano Bertola, in uno stralcio delleacquisite dalla Procura di Torino, che indaga sui bilanci e sulle plusvalenze del club bianconero. Oltre a quella di Bertola, che era a capo dell'area business, i magistrati stanno analizzando altre frasi, fra cui quelle del direttore finanziario Stefano Cerrato, che a proposito di uno scambio tra calciatori dellae dell'Olympique Marsiglia, si lascia scappare: "Tanto la Consob la supercazzoliamo". Le parole del Gip "Non si ritengono sussistenti concrete ed attuali esigenze cautelari per poter emettere le misure coercitive ...