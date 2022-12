Temporali e raffiche di vento | scatta l’allerta meteo nel Reatino

(Di venerdì 2 dicembre 2022) RIETI – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio-sera di oggi, venerdì 2 dicembre 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso delle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e fortidi. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica e criticità idrogeologica persu tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato ...

