Tanti auguri a…

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Gianluca Sordo compie oggi 53 anni. Cresciuto nelle giovanili granata, ha esordito in prima squadra il 23 agosto 1989 in Messina-Torino 2-1. Per lui cinque stagioni con la maglia del Toro durante le quali ha vinto anche la Coppa Italia 1993. In totale 152 presenze e 9 reti tra campionato e coppe. Alberto Fontana compie oggi 48 anni. Ex portiere granata, ha militato tra le fila del Torino per sette stagioni consecutive dal 2002 al 2009 collezionando 22 presenze e contribuendo a due promozioni nella massima serie. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno! Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.