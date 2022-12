(Di venerdì 2 dicembre 2022) Antonioci ha. Fonti del ministero dicono che il vice presidente del Consiglio, nonchéagli, nonildel regime della repubblica islamicache prenderà parte all’ottava edizione del Med (Mediterranean dialogues). Fonti della Farnesina hanno riferito che il vice premier Antoniononpiù il suo omologo della repubblica islamicaCome abbiamo scritto nell’edizione de La Notizia in edicola oggi l’Associazione DemocraticaIraniani aveva scritto al, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Parlamento per chiedere “di stigmatizzare la ...

LA NOTIZIA

E Antonioneoministro degli Esteri "È figura di spicco del Ppe. Se non fosse affidabile sul ... I ministri sono stati scambiati per questo O qualcuno ci ha"Credo per un equivoco". ...... vista la gaffe e l'eco mediatico che ha scatenato, ci hae ha accettato. Elezioni ... Assieme a lui anche il capo delegazione al Parlamento europeo Antonio(istituzione di cui è stato ... Tajani ci ha ripensato. Non incontrerà il ministro degli esteri dell'Iran