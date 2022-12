Svizzera | Rodriguez | «Pensavamo che l’Italia ci avrebbe battuto»

Leggi su calcionews24

Le parole di Ricardo, terzino del Torino e della, sulla mancata qualificazione delal Mondiale Ricardo, difensore impegnato con laal Mondiale, ha parlato a La Repubblica-Torino. PAROLE – «Mi spiace sinceramente chenon sia al Mondiale. È assurdo che una squadra che ha vinto 4 Coppe del Mondo non ci sia. Nessunoscommesso su di noi, ma noi sapevamo di essere forti. Non eravamo certi che vi avremmo eliminati, ma eravamo sicuri che non ci avreste fatto un mazzo così. Però che avreste sbagliato due rigori decisivi no, questo non poteva immaginarlo nessuno. Anche nel 2018 eravamo nel girone col Brasile e la Serbia ma siamo passati noi».