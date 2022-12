Susanna Schlein | anarchici incendiano l' auto ad Atene Tajani | ' Salva per miracolo'

AGI - I pm di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'attentato della notte scorsa ad Atene ai danni del primo consigliere dell'ambasciata italianae della sua famiglia. Il procedimento è coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi. I magistrati attendono le prime informative per qualificare l'ipotesi di reato ma non è escluso che ...Meloni esprime la sua 'vicinanza' Durante la notte, ad Atene, ignoti hanno incendiato una delle auto della prima consiglierae della sua famiglia , andata completamente distrutta dopo ...(LaPresse) Grave atto criminoso commesso ad Atene a danno del Primo Consigliere Susanna Schlein e della sua famiglia. Durante la notte ignoti hanno incendiato un’automobile della consigliera Schlein, ...Il Consiglio Generale degli italiani all’estero in rappresentanza delle Comunità degli italiani nel mondo condanna il vile atto incendiario compiuto la notte scorsa ai danni del primo consigliere dell ...