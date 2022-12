(Di venerdì 2 dicembre 2022) Se ne è accorto in serata Giuliano Bandoni, custode del sacrario, ci va tutti giorni. «Eravamo tutti motociclisti... Sono ferito: furti simili anche in passato, che follia»

Corriere della Sera

È stata rubata dall'interno della Casina dei Ricordi, luogo della memoria dei morti della strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, la maglietta di una vittima, Andrea Falorni. A lui e alla moglie Maria Luisa Carmazzi, anche lei deceduta per gli incendi del disastro, è ... Strage Viareggio, dalla Casina dei Ricordi rubata la maglia dello «Scarburato», una delle vittime Se ne è accorto in serata Giuliano Bandoni, custode del sacrario, ci va tutti giorni. «Eravamo tutti motociclisti... Sono ferito: furti simili anche in passato, che follia» ... È stata rubata dall'interno della Casina dei Ricordi, luogo della memoria dei morti della strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, la ...