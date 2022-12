Stangata sul gas | i timori delle associazioni | Natale in bianco per le famiglie  

Confermata anche la componente negativa UG2 per i consumi gas fino a 5.000 smc/anno e la riduzione Ivagas al 5%. Iscriviti alla newsletter - -del , arriva laper le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento del mercato all'ingrosso italiano ... viene aggiornata come media mensile del prezzomercato all'ingrosso italiano (...Bollette del gas, arriva la stangata per le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento del mercato all'ingrosso italiano per la famiglia tipo in tutela per i consumi del mese ...Il contratto prevede che in assenza di accordo sindacale scatti un adeguamento all'inflazione dell'80% dell'indice dei prezzi di novembre che al momento su base provvisoria è all'11,8%. In pratica l'a ...