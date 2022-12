Stadio del Sole | il 2 Dicembre 1959 nasceva lo stadio del Napoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022)del. Ai più giovani questo nome può non voler dire molto, per altri invece rappresenta l’origine di quello che diventerà il “fortino” del. Unoenorme che negli anni ha cambiato prima nome in San Paolo e dopo in Diego Armando Maradona, in onore del grande campione argentinodel, molto più di un semplice campo sportivo Lodel, anche per via dell’entusiasmo del popolo di fede napoletana, è più simile ad un’arena. I giocatori autentici gladiatori pronti a lottare su ogni singolo pallone. Il primo direttore sportivo fu Attila Sallustro, ex giocatore e bandiera delnel periodo storico tra gli anni venti e gli ...