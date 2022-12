Soumahoro | la prefettura di Latina toglie i centri di accoglienza alle coop della suocera

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ladiha annullato l’affidamento deidistraordinaria (Cos) finora affidati alla Aid e alla Karibu, il consorzio e laerativa che fanno riferimento allae alla moglie del deputato Aboubakar, per essere affidate ad altri soggetti. Secondo la Uiltucs di, il sindacato che aveva raccolto diverse denunce di migranti ed ex collaboratori delle due organizzazioni coinvolte nell’inchiesta sulla gestione delle, la decisioneriguarda 13gestiti dai famigliari di, cioè quelli direttamente legati all’appaltostessa. Come ...

