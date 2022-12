Soldati ucraini addestrati dall’Ucraina? Secca smentita di Crosetto a Lavrov

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Non abbiamo addestrato nessun soldato ucraino in Italia. Abbiamo mandato quattro italiani nel centro di addestramento europeo in Germania”. È la risposta di Guido, ministro della Difesa, ospite di “Mattino Cinque News” su Canale 5, alle dichiarazioni di ieri di Sergej, ministro degli Esteri russo. “L’aiuto che stiamo dando in questi giorni serve a difendere le infrastrutture civili ucraine dagli attacchi che stanno facendo sì che l’inverno per loro sia drammatico”, ha aggiunto. “L’idea della strategia russa è spostare milioni didal loro Paese verso l’Europa per scappare dall’inverno che arriva”, ha aggiunto. L’addestramento militare degli“avviene anche nei territori dei Paesi della Nato, come nel Regno Unito, in Germania e in Italia”, aveva sostenuto il ...