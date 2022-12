La Gazzetta dello Sport

Disoccupato ma felice. Cristiano Ronaldo sta disputando il suo quinto Mondiale da svincolato: ecco gli scenari sul suo futuro con Carlo ...C'è chi risolve problemi, ama i cani e moltiplica pani, pesci e risorse; c'è chi irretisce gli ospiti, trova perle, insegna eleganza e rigore e; c'è chi inventa domande e risposte e ... Sogna Parigi ma è tentato dall'Arabia: Ronaldo e i ragionamenti sul futuro Internato in un ospedale psichiatrico venne poi estradato e non fece un giorno di carcere per il suo orribile delitto. Su di lui film documentari, libri. Lui ...Il tennista tedesco, fermo dalla semifinale del Roland Garros, farà il suo rientro in una esibizione in Arabia Saudita: “Non volevo rientrare in Australia ecco perché gioco qui”. Tra i grandi assenti ...