Smantellati due clan nel Salernitano | 25 arresti – VIDEO

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 9 minuti La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, dalle prime ore dell’alba, stanno dando esecuzione ad un’ampia operazione di contrasto alla criminalità organizzata, condotta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia, che ha colpito due associazioni per delinquere di stampo camorristico tra loro federate, influenti sui territori dei Comuni di Pagani, Nocera Inferiore, San Marzano sul Sarno, Scafati e di altri Comuni dell’Agro Nocerino Sarnese nonché incidenti anche su alcuni Comuni della Provincia di Napoli. Le tre Forze di Polizia hanno proceduto all’arresto e contestuale sequestro di beni a carico di 25 soggetti, tutti destinatari della misura cautelare della custodia in carcere ad eccezione di uno degli accoliti, attualmente collaboratore di giustizia e sottoposto in data odierna agli ...