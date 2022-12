Slittino | Nations Cup Igls | ottime notizie per l’Italia | si qualificano tutti gli atleti iscritti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Buoneperdalla tappa diCup di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di2022-2023. Sul budello del Tirolo gliandavano a caccia della qualificazione alle gare del weekend e, per i colori azzurri, il bottino è davvero eccellente, con un percorso pressoché netto. Andiamo a conoscere nel dettaglio chi è stato in grado di avanzare alle prove dei prossimi giorni. Nel singolo maschile Leon Felderer fa segnare il miglior tempo e si qualifica, come Lukas Gufler e Alex Gufler. Chiude 14° con un tempo di appena 65 millesimi più alto della eventuale qualificazione il nostro Lukas Peccel che era inserito come partente addizionale. Nel singolo femminile la prestazione di riferimento la mette a segno la statunitense Emily Sweeney, mentre si ...

