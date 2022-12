Simon Cowell irriconoscibile | il ritorno in tv spaventa i fan

(Di venerdì 2 dicembre 2022)è diventato. Il famoso produttore, inventore di diversi format tra cui quello di X-Factor, è tornato in video dopo diverso tempo per promuovere la nuova stagione di “Britain’s Got Talent” ed è apparso trasformato, tanto da sconvolgere i fan. “Cosa ha fatto alla faccia?”, hanno commentato in tantissimi sui social. Dopo il clamore provocato il video è stato “stranamente” eliminato.è completamente diverso rispetto all’ultima volta che si era fatto vedere in televisione. E’ apparso decisamente più magro e la sua pelle è apparsa liscia e stranamente luminosa. Un cambiamento frutto, certamente, di alcuni ritocchini estetici ai qual si è sottoposto e, probabilmente, di una dieta molto dura che ha fatto recentemente. “Santo cielo, quasi non lo riconoscevo”, si legge sui social tra i tanti ...

Fanpage.it

irriconoscibile in televisione . Il famoso produttore, inventore di X - Factor , è tornato in video dopo diverso tempo per promuovere la nuova stagione di 'Britain's Got Talent' ed è ...... il quarto in fila per i Tropea che ne escono ancora una volta indenni battendo " se la memoria non ci inganna " qualunque record per la versione italiana del talent inventato da, ma ... Cosa ha fatto alla faccia, Simon Cowell di Britain's Got Talent irriconoscibile preoccupa i fan Simon Cowell irriconoscibile in televisione. Il famoso produttore, inventore di X-Factor, è tornato in video dopo diverso tempo per promuovere la nuova stagione di 'Britain's Got Talent' ed è apparso ...Simon Cowell è apparso irriconoscibile nel video promozionale della prossima stagione di Britain’s Got Talent e ha suscitato la preoccupazione ...