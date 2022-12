Silvia Cipriani | ultime notizie | caso verso l’archiviazione?

Leggi su sabinaonline

(Di venerdì 2 dicembre 2022) RIETI – Tra lesul, l’ex postina di Cerchiara scomparsa dal 21 luglio scorso, spunta una temuta ipotesi, quella deldel. Proprio così. Se il pubblico ministero Lorenzo Francia non riuscisse a portare le indagini a un ulteriore punto di svolta – chiaramente avvalorato da prove concrete ed indizi fondati – non resterebbe altro che chiudere iled archiviarlo, vista, poi, la mancanza di persone indagate per omicidio e occultamento di cadavere. Nelle prossime settimane – come da mesi, ormai -, si attendonoufficiali dalla Procura, la quale mantiene il massimo riserbo sulle indagini. Intanto, però, sappiamo che sono in corso di svolgimento i rilievi sull’auto, una ...