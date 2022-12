Serie A | il 29 dicembre amichevole tra Sassuolo e Inter

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022), prima del ritorno in campo in campionato del 4 gennaio, si affronteranno in. Appuntamento per il 29alle 17, al Mapei Stadium. La squadra di Dionisi ripartirà da un deludente 15° posto in classifica e affronterà la Sampdoria il 4 gennaio alle 12:30. L’sarà impegnata nel big match di giornata in casa contro il Napoli di Luciano Spalletti. SportFace.