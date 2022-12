Serbia-Svizzera | le formazioni ufficiali | i fratelli Milinkovic | Milenkovic | Lukic | Kostic e Vlahovic contro Shaqiri e RR

Commenta per primo(3 - 4 - 1 - 2): V. Milinkovic - Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, S. Milinkovic - Savic, Lukic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic.(4 - 3 - 3): Kobel; Widmer, Akanji, ...Dopo un punto nelle prime 2 gare, per passare il turno agli africani servono i 3 punti e un risultato favorevole da(gli elvetici sono a quota 3). Situazione dunque complicata per ...Le formazioni ufficiali di Serbia-Svizzera, partita conclusiva del girone G dei Mondiali Qatar 2022 Alle ore 20:00 italiane, allo stadio 974 di Doha si sfidano Serbia e Svizzera, per una delle ultime ...Sommer, Elvedi e Khon saltano la partita contro la Serbia Alle 20:00 ci sarà il fischio d'inizio di Serbia-Svizzera, partita che chiuderà la fase ai gironi dei Mondiali in Qatar. La squadra di Yakin d ...