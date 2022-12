Senegal | rissa tra maggioranza e opposizione in Aula | lui la schiaffeggia | lei gli tira una sedia video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Laesplode e l’inferno si scatena all’improvviso nell’parlamentare del, nel corso dell’Assemblea nazionale: insomma, succede tutto nel giro di pochi minuti, quando e dove meno te le aspetteresti. Anche se il realtà i social pullulano ormai di risse tra onorevoli in arrivo dalle Aule di mezzo mondo, si resta sempre sgomenti ad assistere a scene come quelle registrate ieri nella sede del Parlamento africano. Dopo che – all’apice di un diverbio culminato in un’accesa divergenza di opinioni – un membro dell’, Massata Samb del partito PUR, hato la collega Amy Ndiaye, della. E in pieno viso…in Parlamento in: ilè virale O meglio: è schizzato dalla poltrona su cui ...