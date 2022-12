Segna ed esplode | l'esultanza di Vlahovic con la Serbia tra il volgare e il liberatorio FOTO

Goal.com

... al Greuther Furth , con cui Fullkrug6 reti in 21 partite. Troppo pochi secondo il Werder, ... Al secondo anno col Norimberga, segnando 14 reti e passando a fine stagione all' Hannover 96 ,...Minerva chedi gioia e festeggia sotto la sua curva. Sedriano che rientra mestamente negli ...una doppietta di forza e intelligenza. Belletti 6.5 Serve a Sonnessa il pallone del 2 - 0 e ... Vlahovic segna contro la Svizzera ed esplode: esultanza polemica L'attaccante della Juventus segna il goal del momentaneo 2-1 serbo alla prima da titolare, poi esplode con un'esultanza polemica. L'attaccante della Juventus segna il goal del momentaneo 2-1 serbo ...(Adnkronos) - Il Giappone rimonta e batte la Spagna, volando agli ottavi di finale dei Mondiali 2022. I gol della selezione nipponica, a segno 2 volte in 5 minuti, fanno esplodere i commentatori della ...