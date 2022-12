Se vince Schlein potrei lasciare il partito La minaccia del big Pd

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nuovo terremoto nel Pd. "See il Pd diventa un'altra cosa,lasciarlo". È quello che ha detto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in un'intervista rilasciata all'Huffington Post. "Non conosco personalmente Elly, anche se mi incuriosisce, trovo che abbia una bella energia. Fatico però a immaginare che possa essere lei a rilanciare il Pd, che ha la necessità di riconquistare milioni di elettori per tornare ad essere il primodel Paese". Il sindaco di Bergamo dichiara apertamente di sostenere Stefano Bonaccini. "Rispetto a questa sfida, Bonaccini mi pare sinceramente più attrezzato. In più, mi pare che intorno ad Elly, non certo per sua volontà, ci siano movimenti per nulla disinteressati". E alla domanda se rimarrebbe in un Pd guidato da Elly, risponde facendo ...