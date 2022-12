Scuola | Malpezzi | ' Valditara smentisce su soldi per staff? E' nero su bianco'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Non solo taglieranno il 10 per cento delle scuole nei prossimi due anni, ma ora sottraggono - senza alcune vergogna - risorse a attività didattica e offerta formativa, per aumentare glidel Ministro. Ed è inutile che si affannino a smentire: è tutto scrittosu". Così Simona, Presidente dei senatori del Pd. "Sono molto gravi queste scelte e chiariscono che dall'ultima volta che hanno governato -quando il centrodestra tagliò 8 mld alla- nulla è cambiato. Continuano a usare l'istruzione come un bancomat per fare cassa. Faremo un'opposizione durissima contro scelte scellerate che penalizzano studenti, docenti, personale scolastico e famiglie”.

Il Sannio Quotidiano

