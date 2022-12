(Di venerdì 2 dicembre 2022) Bergamo. Il, che si allunga ulteriormente con la festività milanese di Sant’Ambrogio del 7 dicembre, si preannuncia particolarmente fortunato per la ricettività bergamasca. C’è ancora qualche disponibilità negli, specialmente in città, ma nelle Valli si confida nelo quasi, oltre che nel meteo, che condiziona fino all’ultimo le prenotazioni. Bene anche il, con turisti provenienti dail Nord Italia. Sempre più gettonate le terme e il turismolegato acon spa, pronti a offrire pacchetti rigeneranti per una pausa in vista delle festività. In quota si lavora per l’innevamento delle piste, anche se le previsioni del tempo evidenziano buone possibilità di nevicate nei ...

2 Al Tonale c è sempre neve I grandi appassionati diconoscono bene il Passo del Tonale , un ... Al pomeriggio invece ci si rilassa nell areadelle Terme di Pejo , magari optando per un ...... preparerà la colazione e la merenda; ci accompagnerà direttamente sulle piste da; ci ... In Val di Fiemme in attesa delle Olimpiadi Infine, un salto a Ziano di Fiemme per ilParadise Chalet. Sci, wellness, lago: per il ponte dell’Immacolata gli hotel bergamaschi sperano nel tutto esaurito Tra le cime delle Dolomiti, un hotel per tutta la famiglia dove coniugare divertimento, sci e relax per tutte le età, dall'acquafan, alla pista per listino, dalla fattoria biologica ai laboratori di c ...Nuovi pick up box e maggiori possibilità di ritiro in hotel dello ski pass acquistato online e la possibilità di accedere agli impianti di risalita ...