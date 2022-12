Sci alpino | startlist Discesa Lake Louise oggi | orario | programma | tv | streaming | italiane in gara

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si parte! Inizia l’importantissimo fine settimana di(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Si gareggerà sulla celebre pista denominata Men’s Olympic Downhill per la prima delle due discese in. Ricordiamo che, invece, domenica, sarà di scena il superG che chiuderà la trasferta nordamericana. La prima prova veloce sulle nevi dello Stato dell’Alberta scatterà alle ore 20.00(le ore 12.00 locali) e regalerà i primi punti in. Ci sarà grande curiosità, ovviamente, nel vedere all’opera Sofia Ga, la vera “Regina di” dopo che un anno fa ha completato una clamorosa quanto storica tripletta sulla pista canadese, vincendo le due discese e il superG, senza soluzioni ...

Diretta tv su RaiSport+HD (discesa femminile in differita alle 22.00), Eurosport 2 Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Diretta live testuale su OA Sport STARTLIST DISCESA LIBERA MASCHILE ...Dopo Lake Louise anche a Beaver Creek si prospetta una nuova sfida tra Norvegia e Svizzera. La Coppa del Mondo maschile difa tappa in Colorado, con in programma sulla Birds of Prey due discese ed un superG. Il grande favorito sembra essere Aleksander Aamodt Kilde , che lo scorso ha fatto doppietta sulle nevi ... Calendario sci alpino oggi: orari gare Lake Louise e Beaver Creek, startlist, programma, tv, streaming 2 dicembre