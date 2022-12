Sci alpino | Sofia Goggia è sempre la paladina d’Italia! Prima gara e subito una vittoria nella discesa di Lake Louise!

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Arriva laitaliana della stagioneCoppa del Mondo di scie non poteva che esserea sbloccare la squadra azzurra. La bergamasca trionfadiLouise, cogliendo il quarto successo consecutivo sulla pista canadese, dopo la storica tripletta della passata stagione. Sono tredici le vittorie inlibera per la campionessa azzurra, che ha ottenuto la sua diciottesima affermazione in Coppa. Unasoffertissima e con il brivido finale per gli arrivi ravvicinatissimi di Corinne Suter e Cornelia Huetter, staccate rispettivamente di quattro e sei centesimi dall’azzurra.ha fatto la differenzaparte ...

Today.it

Bentornata Sofia! Miglior esordio non poteva esserci per la regina azzurra della velocità: nella discesa libera di Lake Louise Goggia è praticamente perfetta e chiude davanti, seppur di poco, alla ...Beppe Cuc, 64 anni di Aymavilles, maestro dia La Thuile, continuerà a rappresentare gli oltre 1.900 maestri di, fondo e snowboard della Valle d'Aosta. Cuc, unico candidato alla presidenza, è stato riconfermato per alzata di mano questo pomeriggio - venerdì 2 dicembre - durante l'assemblea generale ... Sci alpino oggi Lake Louis discesa libera femminile: dove vederla in tv e in streaming Il Comune di Sestriere è sempre sensibile nel supportare la pratica, lo sviluppo sportivo e professionale dello sci alpino, principale motore economico del territorio. Lo ha ribadito, venerdì 2 ...SCI ALPINO - Fari puntati sulla discesa femminile di Lake Louise, dove debutta nella nuova stagione di Coppa del Mondo la vicecampionessa olimpica Sofia Goggia ...