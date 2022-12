Sci alpino | la classifica degli italiani con più podi in Coppa del Mondo Sofia Goggia settima | Alberto Tomba irraggiungibile

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022)iscrive il suo nome nell’albo d’oro di Lake Louise per la quarta volta consecutiva. Dopo i tre successi dell’anno scorso, infatti, la fuoriclasse bergamasca ha iniziato con il piede giusto anche il weekend attuale sulle nevi canadesi, facendo sua la prima discesa valevole per ladel2022-2023. La medaglia d’oro di PyeongChang 2018 ha, in un colpo solo, conquistato la vittoria numero 18 della sua carriera e la 113 per quanto riguarda il comparto femminile nel suo complesso. Non solo, l’atleta classe 1992 ha ritoccato anche il suo (notevole) bottino in fatto dicomplessivi., infatti, è salita a quota 41 (18 in discesa, 15 in superG e 8 in gigante) portandosi ad una sola lunghezza da Dominik Paris, fermo a quota 42. Sempre più ...