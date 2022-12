Sci alpino | Coppa Europa 2022-2023 | il belga Maes vince il secondo gigante di Gurgl Sesto Kastlunger

OA Sport

La discesa libera maschile di Beaver Creek è stata cancellata a causa del forte vento e della nevicata in corso. Il comitato organizzatore ha deciso di annullare l'evento originariamente in programma ...Forte vento e nevicata abbondante a Beaver Creek , località statunitense dove è in programma questo weekend la tappa di Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di. La Fis e il comitato organizzatore hanno dunque deciso di cancellare la discesa prevista per questa sera alle ore 18.15 italiane. Dita incrociate per le prossime due gare in programma ... Calendario sci alpino oggi: orari 2 dicembre Lake Louise e Beaver Creek, startlist, programma, tv, streaming 2 dicembre COPPA DEL MONDO - Il Maltempo complica ancora una volta i piani degli organizzatori della FIS che si sono visti costretti a cancellare, a causa delle pessime co ...Berna, 02.12.2022 - Oltre ai contributi forniti finora per l’organizzazione di grandi manifestazioni sportive, in futuro si intende creare la possibilità di sostenere misure accompagnatorie di promozi ...